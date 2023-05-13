عمليات النهب تثقل كاهل الاقتصاد السوداني المنهك فعلياً

قبل شهر كان محسن عبد الرحمن يملك محلًا لبيع الحلي الذهبية في الخرطوم، لكنه تلقى قبل فترة وجيزة اتصالا من جاره يبلغه بتعرض متجره ككل متاجر سوق "سعد قشرة" للنهب.

نتيجة ذلك اختفت 10 كيلوغرامات من الذهب كان يملكها، كما اختفت بضائع كل المحلات في السوق.

ورغم القصف الجوي والمعارك التي تدور في شمال الخرطوم، حرص الرجل على الذهاب من مسكنه في الطرف الآخر من المدينة في منطقة بحري، على الضفة الأخرى للنيل الذي يقسم العاصمة السودانية، للوقوف على ما حدث، وتأكد ما خشي منه.

ويروي عبد الرحمن لوكالة "فرانس برس": "نهبوا كل رأسمالي، كل الحلي الذهبية سُرقت، لم يبق شيء مطلقا".

وبتابع: "أتمنى أن تتوقف الحرب حتى نحاول أن نتدبر أمرنا ونبدأ بداية جديدة".