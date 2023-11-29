طائرة تجارية تحلق بوقود من "زيت الطهي المستخدم ومخلفات الدهون"

نجحت طائرة ركاب تابعة لشركة "فيرجن أتلانتيك" في القيام برحلة من لندن إلى نيويورك باستخدام وقود الطيران المستدام؛ ما يسلط الضوء على إمكانات الخيارات المنخفضة الكربون التي تعد جزءًا صغيرًا من مزيج الوقود في هذه الصناعة.

وقالت "فيرجن أتلانتيك" إن الوقود المستخدم لتشغيل الرحلة مصنوع في الغالب من زيت الطهي المستخدم ومخلفات الدهون الحيوانية الممزوجة بكمية صغيرة من الكيروسين العطري الاصطناعي.

ولم تُقلّ الرحلة سوى مؤسس فيرجن، الملياردير ريتشارد برانسون، وعدد قليل آخرين، ومن المقرر أن تعود إلى لندن باستخدام وقود الطائرات التقليدي.

وتعتمد شركات الطيران على الوقود المصنوع من المخلفات لتقليل انبعاثاتها بنسبة تصل إلى 70 في المئة، لكن التكلفة العالية وشح المواد اللازمة لصنع وقود الطيران المستدام يجعلان الإنتاج على نطاق واسع أمرًا صعبًا.

ولا يمثل الوقود المستدام إلا أقل من 0.1 في المئة من إجمالي وقود الطائرات المستخدم حاليًّا على مستوى العالم، ويتكلف ثلاثة إلى خمسة أضعاف وقود الطائرات العادي.

والرحلة التي قامت بها طائرة (بوينغ 787) التي تعمل بمحركات رولز رويس (ترينت 1000)، هي المرة الأولى التي تحلق فيها طائرة تجارية لمسافات طويلة باستخدام وقود مستدام بنسبة مئة في المئة.