الدولار يرتفع لمستويات جديدة مع تراجع الرهانات على خفض الفائدة

وتراجع الجنيه الإسترليني 0.18 في المئة إلى 1.2610 دولار بعدما انخفض في وقت سابق إلى 1.25985 دولار ليسجل أدنى مستوى له منذ الـ17 من يناير/ كانون الثاني.

وارتفع مؤشر الدولار إلى 104.18 مقابل سلة من العملات ليصل إلى أعلى مستوى له منذ ديسمبر/ كانون الأول. واستقر في أحدث التعاملات عند 104.02 نقطة.

وتراجعت الرهانات على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي سيخفض أسعار الفائدة على خلفية تقرير الوظائف الأمريكية القوي الذي صدر يوم الجمعة وفاق توقعات السوق بكثير؛ ما يؤيد تصريحات جيروم باول رئيس المجلس في ختام اجتماع السياسة النقدية الأسبوع الماضي بأن خفض أسعار الفائدة في مارس/ آذار مستبعد.

ووفقًا لأداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي، يتوقع المتعاملون بنسبة تقل عن 20 في المئة، أن يبدأ مجلس الاحتياطي خفض أسعار الفائدة في آذار/ مارس، مقارنة بنحو 50 في المئة تقريبًا قبل أسبوع.