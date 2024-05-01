تراجع أسعار النفط إلى أدنى مستوى خلال 7 أسابيع

انخفضت أسعار النفط بنحو 2% لتسجل أدنى مستوى منذ 7 أسابيع بسبب زيادة مفاجئة في مخزونات الخام في الولايات المتحدة، وتأثير احتمال الاتفاق على وقف لإطلاق النار في الشرق الأوسط، واستمرار التضخم الأمريكي على الوتيرة المتوقعة لخفض أسعار الفائدة، ونمو الطلب على النفط، بحسب وكالة "رويترز".

وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 1.39 دولار أو 1.6%، إلى 84.94 دولارًا للبرميل، وتراجعت أيضًا العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.39 دولار أو 1.7 % إلى 80.54 دولارًا للبرميل.

ويضع ذلك الخامين القياسيين عند أدنى مستوياتهما، منذ 13 مارس/ آذار، ويدفعهما أيضًا إلى موجة بيع لأول مرة منذ ديسمبر/ كانون الأول 2023.

وذكرت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن شركات الطاقة زادت مخزوناتها من الخام على نحو مفاجئ بمقدار 7.3 ملايين برميل خلال الأسبوع المنتهي، في 26 أبريل/ نيسان.