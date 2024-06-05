نيكي الياباني يغلق على تراجع بعد بيانات وظائف أمريكية "ضعيفة"

اختتم المؤشر نيكي الياباني تداولات اليوم الأربعاء على تراجع وسط انخفاض الأسهم سريعة التأثر بالتطورات الاقتصادية، في أعقاب بيانات جاءت أضعف من المتوقع لسوق العمل في الولايات المتحدة، فيما أثر ارتفاع الين سلبا على المعنويات، وفق رويترز.

وهبط المؤشر نيكي 0.89 بالمئة ليغلق على 38490.17 نقطة.

وأنهت وول ستريت تعاملات أمس مرتفعة، بعد بيانات أظهرت أن الوظائف الأمريكية الجديدة تراجعت إلى أدنى مستوياتها في أكثر من ثلاثة أعوام في أبريل نيسان؛ ما يشير إلى تباطؤ في قوة سوق العمل؛ وهو ما يدعم خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) للفائدة هذا العام.

وارتفع الين إلى أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع مقابل الدولار، الليلة الماضية، قبل أن يتخلى عن بعض مكاسبه بفعل تقليص المستثمرين لرهاناتهم في الأسواق الناشئة في التعاملات الآسيوية.