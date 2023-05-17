روسيا: نوفاك يزور إيران لبحث تعزيز التعاون في مجال النفط والغاز

قالت موسكو، إن نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، المسؤول عن دبلوماسية الطاقة، بدأ زيارة لإيران الثلاثاء، لبحث تعزيز التعاون في قطاع النفط والغاز.

وتعمل روسيا وإيران، الخاضعتان لعقوبات غربية، على توثيق العلاقات من أجل دعم اقتصاديهما وتقويض العقوبات التي تقولان إنها غير مبررة.