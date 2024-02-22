"لوموند": حرب أوكرانيا زعزعت الشركات الفرنسية في روسيا

أفادت صحيفة "لوموند" الفرنسية بأنه منذ غزو أوكرانيا في فبراير/شباط 2022، واجهت الشركات الفرنسية العاملة في روسيا محنة صعبة اتسمت بالانسحابات المتسرعة، والخروج المقنّع، والنضال من أجل تبرير استمرار وجودها.

وأضافت أن السوق الروسية التي كانت واعدة ذات يوم تحولت إلى مستنقع لهذه الشركات، وهو ما تجسده الكارثة التي تعرَّضت لها الشركات المتعددة الجنسيات، مثل: دانون، ورينو.

وبحسب الصحيفة، شهدت شركة دانون، التي كانت تفتخر بكونها أكبر جهة توظيف أجنبية في روسيا، مصادرة عملياتها من قبل يعقوب زاكريف، حليف الزعيم الشيشاني رمضان قديروف، بعد مرسوم سريع في تموز 2023.

ورغم محاولة المفاوضات، واجهت دانون مصادرة الملكية واضطرت إلى خفض قيمة عملتها الروسية.

وبالمثل، واجهت شركة رينو، رغم تجنب المصادرة، خسائر كبيرة وقررت تجريد أصولها الروسية مقابل قيمة اسمية فقط، وهو ما يرمز إلى التراجع المؤلم عن سوقها التي كانت مزدهرة ذات يوم.

وأضافت الصحيفة أن المؤسسات المالية، مثل: سوسيتيه جنرال، تكبَّدت خسائر كبيرة، فباعت فرعها الروسي روسبانك بخسارة بلغت المليارات من اليوروهات؛ ما يشير إلى خروج مكلف. لكنه منظم من السوق الروسية.

وفي الوقت نفسه، اختارت شركة مستحضرات التجميل العملاقة لوريال وشركة الطاقة توتال إنيرجيز، عمليات خروج غامضة، وأوقفت المبيعات والاستثمارات المباشرة مع الحفاظ على الإنتاج والاحتفاظ بحصص كبيرة في المشاريع الروسية.