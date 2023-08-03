الروبل الروسي ينخفض إلى أدنى مستوى في 16 شهرا مقابل الدولار

انخفض الروبل الروسي، الأربعاء، بأكثر من اثنين بالمئة إلى أدنى مستوى في أكثر من 16 شهرا، متجاوزا 94 مقابل الدولار، تحت وطأة المخاطر السياسية وتراجع أسعار النفط ومخاوف من أن تتحول وزارة المالية نحو شراء عملات أجنبية هذا الشهر.

وانخفض الروبل اثنين بالمئة بحلول الساعة 16:09 بتوقيت غرينتش مقابل الدولار عند 94.16 بعد أن سجل في وقت سابق 94.32، وهو أضعف مستوى له منذ 28 آذار/ مارس 2022.

وكان قد هبط في وقت سابق 1.8 بالمئة ليتم تداوله عند 103 مقابل اليورو، وهو أيضا أدنى مستوى فيما يزيد على 16 شهرا، و1.8 بالمئة مقابل اليوان إلى 13.07.

وتضرر الروبل أيضا جراء حالة عدم اليقين في السوق بشأن ما إذا كانت وزارة المالية ستستمر هذا الشهر في مبيعات العملات الأجنبية لتغطية النقص في عوائد صادرات الطاقة الروسية أم أنها ستتحول إلى الشراء. ومن المقرر أن تعلن الوزارة خطتها للتدخل هذا الشهر، اليوم الخميس.