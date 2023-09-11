مصر تنظم "المنتدى القومي للاستثمار" العام المقبل

أعلنت الحكومة المصرية الأحد تنظيم "المنتدى القومي للاستثمار" العام المقبل، وذلك وفق ما كشفت عنه اللجنة العليا المنظمة للمنتدى.

ويأتي تنظيم المنتدى تأكيداً لالتزام الدولة بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي واتخاذ إجراءات عملية، من أجل تعزيز دور القطاع الخاص وتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة.

وقال مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماع اللجنة، إن "تنظيم هذا المنتدى المهم كان ضمن القرارات التي اتخذها المجلس الأعلى للاستثمار، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي في أول اجتماعات المجلس بعد إعادة تشكيله".

وتركز محاور المنتدى على عدة مواضيع منها "تعميق الصناعة، وتعزيز الاقتصاد الأخضر، وريادة الأعمال، وتمكين القطاع الخاص، والابتكار".