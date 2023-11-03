تقرير: "آثار كارثية" لحرب غزة على اقتصاد إسرائيل

حذَّرت مصادر إسرائيلية من أزمة اقتصادية حادة جراء الحرب الدائرة على قطاع غزة، وقالت إن التداعيات الخطيرة ستظهر مطلع عام 2024، حسبما أفاد موقع المال والأعمال الإسرائيلي "غلوبس".

وذكر الموقع أن التداعيات الناجمة عن الحرب التي أسماها الجيش الإسرائيلي "السيوف الحديدية" على الاقتصاد المحلي، لا تُقارَن بالعمليات العسكرية التي شنّها الجيش في السنوات الماضية، وسط توقعات بأن يُغلق عام 2023 كواحد من أسوأ الأعوام على الاقتصاد الإسرائيلي.

وبحسب التقرير الذي نُشر، مساء الخميس، تشمل التداعيات انهيار عشرات الآلاف من الشركات، وانخفاض استهلاك الفرد، وتراجع عائدات الدولة من الضرائب، وزيادة إنفاق الحكومة على الأمن والإعانات الاقتصادية، وارتفاع العجز والبطالة.

80 مليار شيكل

وذكر الموقع أنه "من المتوقع أن يُعدّ عام 2023، هو عام الاقتصاد الضائع، وسيقود البلاد إلى عام 2024 بظروف اقتصادية إشكالية".

وبلغت كلفة الحروب السابقة، بحسب مخطط بياني نشره الموقع، عشرات المليارات من الشواكل كالتالي: حرب لبنان الثانية في العام 2006 تكلفت قرابة 23 مليار شيكل، وبلغت كلفة حرب "الرصاص المصبوب" في العام 2009 قرابة (22 مليار شيكل).

وتكبد الاقتصاد الإسرائيلي إبان حرب "عمود السحاب" في العام 2012 قرابة 6 مليارات شيكل، وفي حرب "الجرف الصامد" في العام 2014، تحملت الخزانة الإسرائيلية 16 مليار شيكل.