انخفاض فرص العمل في أمريكا لأدنى مستوى منذ عامين‎ خلال يونيو

تراجعت فرص العمل المتاحة بالولايات المتحدة، في يونيو/حزيران، إلى أدنى مستوى لها فيما يزيد على عامين.

وظلت عند مستويات متسقة مع ظروف السوق الشحيحة، رغم الارتفاعات الكبيرة لأسعار الفائدة التي أقرها مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي) لكبح الطلب.

وقالت وزارة العمل، في تقريرها الشهري عن فرص العمل ودوران العمالة، الذي صدر الثلاثاء، إن "فرص العمل، وهي مقياس للطلب على العمالة، انخفضت 34 ألفا إلى 9.582 مليون، في اليوم الأخير من شهر يونيو/حزيران، وهو أدنى مستوى منذ أبريل/نيسان 2021".

وجرى تعديل بيانات شهر مايو/أيار بالخفض لتُظهر 9.616 مليون فرصة عمل بدلا من 9.824 مليون المعلن سابقا، وكان خبراء اقتصاد، استطلعت رويترز آراءهم، توقعوا تسجيل 9.610 مليون فرصة عمل في يونيو/حزيران.