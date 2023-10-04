الكويت تتوقع تشغيل حقل الدرة بالكامل بحلول 2029
أعلنت شيماء الغنيم، نائبة المدير العام لشركة النفط الكويتية، الأربعاء، أنه من المتوقع تشغيل حقل الدرة للغاز بالكامل بحلول 2029.
وقالت الغنيم في مركز دراسات الطاقة التابع لمعهد بيكر إن "الكويت ملتزمة بتوجيهات أوبك+ ولن تنتج فوق حصتها، وتعتزم امتلاك ما يكفي من الاحتياطيات لضمان كفاية الإمدادات إذا اقتضت الحاجة".
وانتقدت إيران اتفاقا لتطوير الحقل وقعته الكويت والسعودية العام الماضي، وتقول طهران إنها تملك حصة فيه، ويوجد بالدرة نحو 20 تريليون قدم مكعبة من الاحتياطيات المؤكدة.
وتوسع الكويت من قدرتها الإنتاجية، ومن المتوقع أن تكون قادرة على إنتاج ثلاثة ملايين برميل يوميا بحلول 2025، صعودا من 2.8 مليون حاليا.