الكويت تتوقع تشغيل حقل الدرة بالكامل بحلول 2029

أعلنت شيماء الغنيم، نائبة المدير العام لشركة النفط الكويتية، الأربعاء، أنه من المتوقع تشغيل حقل الدرة للغاز بالكامل بحلول 2029.

وقالت الغنيم في مركز دراسات الطاقة التابع لمعهد بيكر إن "الكويت ملتزمة بتوجيهات أوبك+ ولن تنتج فوق حصتها، وتعتزم امتلاك ما يكفي من الاحتياطيات لضمان كفاية الإمدادات إذا اقتضت الحاجة".