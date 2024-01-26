السعودية.. صندوق الاستثمارات يتمم تسعير طرح سندات بـ 5 مليارات دولار

​​أعلن صندوق الاستثمارات العامة في السعودية، اليوم الجمعة، إتمام تسعير طرح سندات بقيمة 5 مليارات دولار (ما يعادل 18.75 مليار ريال سعودي).

ووفق بيان صادر عن الصندوق نشره عبر موقعه الإلكتروني، فإن "الطرح يأتي ضمن برنامجه لسندات اليورو الدولية متوسطة الأجل، وبما يتماشى مع استراتيجية الصندوق لتنويع مصادر تمويله".

وأفاد بأن الطرح يوزع على ثلاث شرائح، الأولى بقيمة 1.75 مليار دولار (ما يعادل 6.6 مليار ريال سعودي)، لسندات مدتها 5 سنوات، تستحق عام 2029، والثانية بقيمة 1.75 مليار دولار (ما يعادل 6.6 مليار ريال سعودي)، لسندات مدتها 10 سنوات، تستحق عام 2034".

أما الشريحة الثالثة بحسب البيان فهي "بقيمة 1.5 مليار دولار (ما يعادل 5.6 مليار ريال سعودي)، لسندات مدتها 30 سنة، تستحق عام 2054".

ونقل عن رئيس الإدارة العامة للتمويل الاستثماري العالمي في الصندوق فهد السيف، قوله إن "استمرار الطلب المرتفع من المؤسسات الاستثمارية العالمية يؤكد نجاح استراتيجيات الصندوق التمويلية متوسطة المدى".

وأضاف السيف أنه "يأتي انعكاساً لمتانة الصندوق المالية وقوة تصنيفه الائتماني ودوره كمحرك رئيس للتحول الاقتصادي في المملكة، ومكانته كأحد أكبر الصناديق السيادية العالمية وأكثرها تأثيراً".

وذكر البيان أن "القروض وأدوات الدين تمثل أحد الموارد الأربعة لتمويل الصندوق الذي يحظى بتصنيف A1 من وكالة موديز للتصنيف الائتماني مع نظرة مستقبلية إيجابية، كما يحظى بتصنيف A+ من وكالة فيتش مع نظرة مستقبلية مستقرة".​