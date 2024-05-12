وزير النفط العراقي يتراجع عن تصريحاته بشأن خفض الإنتاج

تراجع وزير النفط العراقي حيان عبد الغني، اليوم الأحد، عن تصريحات أدلى بها السبت، أكد خلالها أن العراق لن يلتزم بأي قرار يتخذه تحالف "أوبك+" بشأن خفض الإنتاج.

وقال الوزير العارقي، إن الخفض الطوعي لإنتاج النفط يخضع للتوافق بين دول منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).

وأضاف الوزير في تصريحات للصحفيين على هامش فعالية خاصة بجولة تراخيص للتنقيب عن النفط والغاز، إنه من المحتمل أن يتم طرح أي مقترحات قابلة للتفاوض.

وقال عبد الغني السبت خلال مشاركته في أعمال مؤتمر للنفط والغاز المنعقد في بلاده، "نحن قمنا بما يكفي من تخفيضات طوعية في إنتاج النفط الخام خلال الفترة الماضية.. لا أعتقد أننا سنوافق على أي مقترحات جديدة للخفض في اجتماع التحالف المزمع عقده مطلع يونيو/حزيران المقبل".

ومنذ يوليو/تموز 2023، دخل العراق في خفض طوعي بمقدار 220 ألف برميل يوميًّا، تم تمديده مرارًا، ليكون أحدث موعد لانتهائه يونيو/حزيران المقبل.

كذلك، يشارك العراق في خفض إلزامي من جانب التحالف بدأه في نوفمبر/تشرين الثاني 2022، ويستمر حتى ديسمبر/كانون الأول المقبل، بإجمالي خفض لدول التحالف الـ23 يبلغ قرابة 3.6 مليون برميل يوميًّا.

ولم يشر الوزير صراحة إلى نوع الخفض الذي لن توافق بلاده عليه في حال تم اقتراح تمديده أو تعميقه.