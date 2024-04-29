تحذير صيني "نادر" بسبب الطقس

حذَّرت الصين من نقص إمدادات الكهرباء خلال الصيف، وسط توقعات بنقص الإمدادات في عدد من أقاليم البلاد. وفق وكالة "رويترز".

وقالت هيئة تنظيم الطاقة في الصين اليوم الاثنين، إنها تتوقع أن يرتفع الحمل الأقصى للكهرباء هذا الصيف بأكثر من 100 مليون كيلووات مقارنة بالعام الماضي؛ ما يهدد بضغوط على الإمدادات في بعض المناطق، خاصة أثناء موجات الطقس السيئ.