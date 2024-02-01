الحكومة التونسية تعد بقرار حاسم لمواجهة "الاقتصاد الموازي"

وتهدد أشكال العيش "غير الرسمية" اقتصاد البلاد، كالتهريب والأنشطة السرية للشركات "الرسمية"، وما إلى ذلك من التجاوزات التي تسعى السلطات إلى تسويتها.

ولم تكن الإجراءات النادرة التي تم اتخاذها لدمج القطاع غير الرسمي في الدائرة المنظمة، كافية للحد من الاقتصاد غير الرسمي حتى الآن.

ورغم أن القطاع غير الرسمي يسمح لقطاعات كبيرة من السكان بالهروب من البطالة، فإنه في الوقت نفسه يعزز عدم الاستقرار في سوق العمل، ويمارس منافسة غير عادلة على الشركات الرسمية و"يعاقب" الاقتصاد التونسي، مع نقص كبير في العوائد المالية التي لا تستفيد منها الدولة.

وفي غياب البدائل، كانت الحكومات المتعاقبة تلجأ إلى نوع من التسامح تجاه القطاع غير الرسمي؛ مراعاة للسلم الاجتماعي، الذي لا يزال هشًّا، على حساب فعالية سيادة القانون.

لكن الحكومة الحالية، تقول إن عام 2024 سيكون عام مكافحة القطاع غير الرسمي، مثلما يجب أن يكون عام اعتماد وتنفيذ التدابير اللازمة لمنع القطاع غير الرسمي من أن يظل عاملًا حقيقيًّا لعدم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والأمني.

وإدراكًا لحساسية الموضوع، دخل المعهد التونسي للدراسات الإستراتيجية على الخط عن طريق إعداد دراسة حول "القطاع غير الرسمي في تونس: الإدماج والانتقال والامتثال"، والدعوة إلى وضع إستراتيجية متكاملة للحد من القطاع غير الرسمي في تونس.

ووفق الدراسة، يتيح القطاع غير الرسمي إمكانية تقديم مجموعة من السلع والخدمات التي تكون أسعارها أكثر تكيفًا مع القدرة الشرائية للفئات الأكثر حرمانًا، ومع ذلك، لا يعود بالفائدة إلا على أقلية جنت الأرباح، في حين حافظت الأغلبية على ضعفها وهشاشتها الاجتماعية.

ولفتت الدراسة التي نشرها المعهد مؤخرًا، إلى أن القطاع غير الرسمي أسهم في الحفاظ على ازدواجية النظام الإنتاجي، وإبطاء عملية التحول الهيكلي، فضلًا عن إضعاف بنود العقد الاجتماعي بين الدولة ومختلف الفاعلين الاجتماعيين والاقتصاديين.

وأوضحت أن القطاع غير الرسمي يمثل ما يقرب من ثلث الاقتصاد في العديد من البلدان الناشئة أو النامية، بما في ذلك تونس، وهذه الحصة أعلى في البلدان ذات مستوى التنمية المنخفض.

وأشارت الدراسة إلى أن هذه الحصة المرتفعة للقطاع غير الرسمي تضعف إيرادات الدولة، وتحد من الخدمات المقدمة للسكان؛ ما يقلل من معدل النمو الاقتصادي ومستوى معيشة السكان.