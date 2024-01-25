سهم نتفليكس يمنح "ستاندرد اند بورز 500" مستوى قياسياً جديداً‎

سجل المؤشر "ستاندرد آند بورز 500" رابع إغلاق قياسي على التوالي، الأربعاء، وذلك مع قفزة 10.7% في أسهم نتفليكس بعد أن عززت نتائج فصلية قوية مكاسب شركات تصنيع الرقائق.

وقفز سهم مايكروسوفت 1.7% إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند 405.63 دولار لتتجاوز القيمة السوقية لعملاق برمجيات الكمبيوتر 3 تريليونات دولار لأول مرة.

ووفقا لبيانات أولية، صعد المؤشر "ستاندرد آند بورز 500" بواقع 0.08% إلى 4868.58 نقطة عند الإغلاق.

كما ارتفع المؤشر "ناسداك المجمع" 0.36% إلى 15481.92 نقطة، في حين انخفض المؤشر "داو جونز الصناعي" 0.26% إلى 37806.85 نقطة.