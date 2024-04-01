النفط يتشبث بمكاسبه مع مراهنة المستثمرين على قلة الإمدادات‎

انخفضت أسعار النفط على نحو طفيف، اليوم الاثنين، ليتشبث بمعظم المكاسب التي سجلها في الآونة الأخيرة وسط توقعات بانخفاض الإمدادات بفعل تخفيضات إنتاج "أوبك+" وهجمات على مصافي روسية وبيانات قوية في قطاع الصناعات التحويلية الصيني.

وانخفضت أسعار خام برنت 17 سنتا أو 0.2% إلى 86.83 دولار للبرميل بعد صعودها 2.4% في الأسبوع الماضي.

ونزل خام غرب تكساس الوسيط 11 سنتا أو 0.1% إلى 83.06 دولار للبرميل بعد ارتفاعه 3.2% في الأسبوع الماضي.

ومن المتوقع أن تكون أحجام التداول ضعيفة اليوم الاثنين بسبب عطلة عيد القيامة في عدد من البلدان.

وقال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك يوم الجمعة إن شركات النفط الروسية ستركز على خفض الإنتاج بدلاً من الصادرات في الربع الثاني من العام من أجل توزيع تخفيضات الإنتاج بالتساوي مع الدول الأعضاء الأخرى في "أوبك+".

واستهدفت هجمات بطائرات مسيرة عددا من مصافي النفط الروسية، الأمر الذي من المتوقع أن يخفض صادرات الوقود الروسية.

وأظهر مسح رسمي للمصانع الأحد أن نشاط الصناعات التحويلية في الصين نما للمرة الأولى في 6 أشهر في مارس/ آذار، مما يدعم الطلب على النفط في أكبر مستورد للخام في العالم، حتى مع استمرار ضغط الأزمة في قطاع العقارات على الاقتصاد.