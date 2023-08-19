إسبانيا تسجل تراجعاً في صادرات السلع بسبب ضعف الطلب

كشفت صحيفة "إلموندو" الإسبانية في تقرير لها عن تراجع الصادرات الإسبانية من السلع في يونيو الماضي بنسبة 5.3% على أساس ربع سنوي، مسجلة انخفاضًا هو الأول منذ بداية عام 2021.

ويغطي هذا التقدير الفترة من أبريل/ نيسان إلى يونيو/ حزيران الماضي، فيما يعود التراجع إلى ضعف الطلب الدولي وانخفاض الطلبات من الشركاء التجاريين الرئيسيين.

وبحسب تقرير للجمارك الإسبانية، نشر الثلاثاء، باعت الشركات بضائع في الخارج في الربع الثاني من العام الجاري بقيمة 97.267 مليون يورو، بانخفاض 5.3% عن الربع الأول، وتراجعت الواردات بنسبة 2% على أساس ربع سنوي إلى 107.109 مليون يورو.

وأشار التقرير إلى أن صادرات إسبانيا إلى منطقة اليورو انخفضت الشهر الماضي، حيث كانت أقل بنسبة 1.3% من صادرات يونيو 2022، وانخفضت بنسبة 11.2% في المعاملات مع بقية أوروبا (النرويج والمملكة المتحدة وروسيا وسويسرا وتركيا).