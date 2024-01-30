الاقتراض والتسويق العقاري.. مبادرات لحل أزمة الدولار في مصر

إلى ذلك، قالت مؤسسة كابيتال إيكونوميكس إنه ثمة احتمال أن يتم الكشف عن اتفاق جديد بين مصر وصندوق النقد الدولي تزامنا مع خفض لقيمة الجنيه أمام الدولار.

وتسعى مصر إلى توسيع قرض مالي حصلت عليه في ديسمبر/كانون الأول 2022 من الصندوق بقيمة 3 مليارات دولار، من خلال اجتماعات عقدت في واشنطن والقاهرة لتسريع إجراءات التمويل الجديد.

وبلغ سعر صرف الدولار الأمريكي، اليوم الاثنين، 31 جنيها، وفقا لبيانات البنك المركزي المصري، فيما يصل السعر في السوق السوداء إلى نحو 65 جنيها، وهو أدنى مستوى تاريخي للعملة المصرية.

وفي بيانات توضح أثر هجمات ميليشيا الحوثيين، ذكرت تقارير متخصصة أن حركة الملاحة التجارية بين أوروبا وآسيا عبر قناة السويس المصرية تراجعت خلال الشهرين الأخيرين بنسبة 42 بالمئة، كما طرأ انخفاض على متوسط عدد السفن إلى 49 يوميا، مقارنة بـ 83 حالة عبور في الذروة اليومية المسجلة في 2023.