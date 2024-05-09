العراق واليابان يوقعان اتفاقية بقيمة 300 مليون دولار

وقعت العراق واليابان، اليوم الخميس، اتفاقية بقيمة 300 مليون دولار، لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتنشيط الصناعة الوطنية.

ونقلت وكالة "رويترز" عن وسائل إعلام عراقية، اليوم الخميس، أن بغداد وقعت اتفاقية بقيمة 300 مليون دولار مع اليابان لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة في العراق. دون ذكر أي تفاصيل أخرى عن الاتفاقية.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية، عن بيان صادر من مكتب رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، أن "الاتفاقية ستسهم في تنشيط الصناعة الوطنية، والتأسيس لها".

ودعا بيان المكتب رجال الأعمال وشركات القطاع الخاص، إلى انتهاز الفرص الاستثمارية المعروضة، والضمانات السيادية التي تقدمها الدولة عبر قانون موازنة السنوات الثلاث.

وحسب البيان، "سيتمّ تقديم مبلغ ابتدائي بقيمة 200 مليون دولار، لتمويل المشاريع المهمة، التي تقدم خدمة للمواطن والاقتصاد العراقي، والتي ستُسهم بتقليل الاستيرادات الخارجية، وتقليل عمليات تحويل العملة الصعبة إلى الخارج".

وأوضح أن "المذكرة تهدف إلى رفع كفاءة الشركات العراقية إلى مستوى العالمية، من خلال الانفتاح على البنوك العالمية للتمويل، والسيطرة على الجودة عبر عقد اتفاقيات مع دول صناعية كبرى".

وكان العراق قد وقع في 24 ديسمبر الماضي اتفاقية جديدة مع اليابان، لتمويل قرض جديد لتمويل أحد مشاريع المياه.