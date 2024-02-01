السوق الحرة تزيد الخلاف بين الاتحاد الأوروبي و"ميركوسور"

يتصاعد الخلاف والغضب بين المزارعين في أوروبا، بشأن التفاوض على اتفاقية تجارة حرة بين الاتحاد الأوروبي من جهة، والتكتل الاقتصادي لدول أمريكا اللاتينية "ميركوسور" من جهة أخرى، بحسب قناة "فرانس إنفو".

وذكرت القناة الفرنسية، إنه "بينما يتصاعد الغضب بين المزارعين الفرنسيين والأوروبيين، فإن الاتفاقية التجارية التي كانت قيد المناقشة منذ 25 عامًا بين الاتحاد الأوروبي وميركوسور تظل غير مؤكدة".

وأشارت أنه "في العام 2019، أثارت الامتيازات المتفاوض عليها يبن أعضاء الاتحاد الأوروبي، غضب المزارعين، الذين استنكروا المنافسة غير العادلة والخداع تجاه المستهلك الأوروبي، في المقابل، انزعج أنصار البيئة من العواقب الوخيمة لإزالة الغابات في منطقة الأمازون".

واعترفت المفوضية الأوروبية، يوم الثلاثاء الماضي، بأن الشروط "غير مستوفاة" لإتمام المفاوضات.

لكن المحادثات بين الدول الـ27 من جهة، وكتلة أمريكا اللاتينية التي تضم: الأرجنتين، والبرازيل، وأوروغواي، وباراغواي، وقريبًا بوليفيا، من جهة أخرى، ستستمر.

وأسفرت المناقشات بين الاتحاد الأوروبي و"ميركوسور" عن اتفاق، في العام 2019، لكن فرنسا، التي عارضت بعض الشروط التفاوضية، قامت بحملة ضد تصديق الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

والأربعاء، وعد وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لو مير بالدخول في "مواجهة" مع بروكسل ضد هذا الاتفاق.