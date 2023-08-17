"مورغان ستانلي" يخفض توقعاته لنمو الاقتصاد الصيني

خفّض بنك "مورغان ستانلي" توقعات نمو الاقتصاد الصيني لهذا العام بعد سلسلة من البيانات المخيبة للآمال ومخاوف بشأن قطاع العقارات المتعثر هناك. وينضم البنك بذلك إلى مجموعة من البنوك وشركات الوساطة الكبرى في توقعاتها.

وتفيد مذكرة أصدرها البنك، أمس الأربعاء، أنه يتوقع حاليًّا نمو الناتج المحلي الإجمالي للصين 4.7 في المئة هذا العام، انخفاضًا من توقعه السابق بنمو يبلغ خمسة في المئة. كما خفض توقعه لنمو الناتج الإجمالي المحلي لعام 2024 إلى 4.2 في المئة من 4.5 في المئة.

وكان بنك "جيه.بي مورغان" خقّض هذا الأسبوع توقعات النمو للناتج المحلي الإجمالي في الصين للعام الجاري إلى 4.8 في المئة من خمسة في المئة بينما خفض باركليز التوقع إلى 4.5 في المئة، وحددت بكين النمو المستهدف لاقتصاد البلاد هذا العام بنحو خمسة في المئة.

وقال خبراء اقتصاد في مذكرة "مورغان ستانلي" إن تخفيض توقعات النمو جاء بسبب عوامل منها التنبؤ بتباطؤ حاد في الإنفاق الرأسمالي ومشكلات قطاع العقارات بما سيكون له تبعات على الاستهلاك."

ويعاني قطاع العقارات الصيني من نقص حاد في السيولة منذ أواخر 2021 عندما انهارت مجموعة "إيفرجراند" وتسبب انهيارها في سلسلة من حالات العجز عن سداد الديون.