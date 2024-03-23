استطلاع: 42% من الأمريكيين يثقون بنهج ترامب في التجارة الخارجية

وكان لدى المستقلين بايدن وجهة نظر مماثلة، حيث أيد 32% منهم نهج ترامب و20% أيدوا نهج بايدن في التجارة.

ودعا ترامب لبعض الوقت لزيادة الرسوم الجمركية على السلع القادمة من الصين، فيما طرح في فبراير/شباط الحالي فرض تعرفة جمركية بنسبة 60% أو أعلى على البضائع الصينية، إذا أعيد انتخابه في نوفمبر/تشرين الثاني.

ومع ذلك، فإن البالغين في الولايات المتحدة منقسمون حول موقفه تجاه الصين، حيث يؤيده 38% بقوة أو إلى حد ما.

ووجد الاستطلاع أن ما يقرب من 35% يعارضون ذلك بشدة أو إلى حد ما، بينما قال 27% إنهم غير متأكدين من موقفه، بحسب الصحيفة الأمريكية، التي أضافت أن 52% من الجمهوريين يؤيدون هذا الاقتراح، فيما يؤيده 30% فقط من الديمقراطيين.

الحرب التجارية مع الصين

وقال عدد كبير من الأمريكيين المشاركين في الاستطلاع، إن الحرب التجارية مع الدولة الشيوعية ستضر بالولايات المتحدة أكثر من الصين.

وبينما أثار اقتراح ترامب ردود فعل منقسمة في الاستطلاع، قال حوالي نصف المشاركين الذين لديهم رأي حول هذه القضية، إن السياسة التجارية للولايات المتحدة فيما يتعلق بالصين غير عادلة، فيما كان لثلاثة أرباع المشاركين رأياً معاكساً، وهو أن سياسة الصين تجاه أمريكا غير عادلة.

وبحسب "ذا هيل"، فإن 44% من الأمريكيين يعتقدون أن ترامب يريد زيادة الرسوم الجمركية، مقارنة مع 14% قالوا نفس الشيء عن بايدن. وقال المزيد من المشاركين أيضًا إنه من المرجح أن يبقي بايدن المرجح التعرفات الجمركية عند نفس المستوى.