قد يخلق "تضارب مصالح".. كوشنر يخطط للاستثمار في موقع صربي أثار اهتمام ترامب

يخطط صهر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب جاريد كوشنر وشركائه التجاريين للاستثمار بما قيمته 500 مليون دولار من أجل إعادة تطوير وبناء موقع فاخر في العاصمة الصربية، بلغراد.

وكان الموقع محل اهتمام ترامب قبل وأثناء فترة ولايته في البيت الأبيض، بحسب ما ذكرت "نيويورك تايمز".

وتمنح الحكومة الصربية، بموجب الاتفاق المبدئي السيد كوشنر الاستثمارية عقد إيجار لمدة 99 عامًا، دون مقابل، والحق في بناء فندق فخم ومجمع سكني ومتحف في موقع المقر السابق لوزارة الدفاع اليوغوسلافية في بلغراد، التي قصفها حلف شمال الأطلسي في عام 1999.

وقبل ترشحه للرئاسة بعامين، أي في عام 2013، أخبر ترامب مسؤولًا حكوميًا صربيًا كبيرًا أنه يعتزم بناء فندق فخم في الموقع، فسافر شركاء منظمة ترامب إلى بلغراد لتفقد الموقع.

ولم يستطع ترامب أن يحط يده على المشروع قبل انتخابه عام 2016، حين أدى اليمين الدستورية وتعهد بعدم عقد أي صفقات خارجية جديدة، وفقاً للصحيفة الأمريكية.