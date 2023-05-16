التعاون الخليجي: ماضون في استكمال الربط بالسكك الحديدية
أكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، جاسم البديوي، أن دول المجلس والأمانة العامة لمجلس التعاون والهيئة الخليجية للسكك الحديدية ماضية في جهودها لاستكمال مراحل إنجاز الربط بين دول المجلس بالسكك الحديدية، الذي يمثل نقلةً نوعية في الترابط والتكامل الخليجي المشترك.
وخلال مشاركة البديوي، أمس الإثنين، في معرض ومؤتمر الشرق الأوسط للسكك الحديدية بحضور نائب رئيس دولة الإمارات، الشيخ منصور بن زايد، قال الأمين العام إن "جهود الأمانة العامة والهيئة الخليجية للسكك الحديدية والدول الأعضاء ماضية في استكمال مراحل إنجاز مشروع الربط بين دول المجلس بالسكك الحديدية".
وبحسب بيان من الأمانة العامة للمجلس، أضاف الأمين قائلاً: "انتهت بعض الدول الأعضاء من بناء أجزاء من المشروع داخل أراضيها، وأبارك للإمارات الانتهاء من تشييد مسار سكة الحديد حتى الحدود مع السعودية التي انتهت من تشييد أجزاء من المسار داخل أراضيها".
وأوضح البديوي أن مشروع السكك الحديدية يمثل نقلة نوعية في الترابط والتكامل الخليجي المشترك لما لذلك من آثار إيجابية مباشرة على حركة التبادل التجاري البيني، وحرية التنقل للمواطنين والمقيمين في ما بين دول المجلس، إلى جانب دعم الاستثمارات المشتركة بين دول المجلس بما يسهم في تعزيز التكامل الاقتصادي الخليجي وتأثيره على الاقتصاد العالمي.