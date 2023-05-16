التعاون الخليجي: ماضون في استكمال الربط بالسكك الحديدية

أكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، جاسم البديوي، أن دول المجلس والأمانة العامة لمجلس التعاون والهيئة الخليجية للسكك الحديدية ماضية في جهودها لاستكمال مراحل إنجاز الربط بين دول المجلس بالسكك الحديدية، الذي يمثل نقلةً نوعية في الترابط والتكامل الخليجي المشترك.

وخلال مشاركة البديوي، أمس الإثنين، في معرض ومؤتمر الشرق الأوسط للسكك الحديدية بحضور نائب رئيس دولة الإمارات، الشيخ منصور بن زايد، قال الأمين العام إن "جهود الأمانة العامة والهيئة الخليجية للسكك الحديدية والدول الأعضاء ماضية في استكمال مراحل إنجاز مشروع الربط بين دول المجلس بالسكك الحديدية".