"السبع" تسعى لتحذير البنوك الصينية الصغيرة من العلاقات مع روسيا

وقال مسؤول أمريكي مشارك في ترتيبات القمة وشخص آخر مطلع على هذا الملف، إنه من المرجح أن تخرج عن هذه المحادثات بيانات عامة عن القضية المتعلقة بالبنوك الصينية.

وبحسب وكالة "رويترز"، من غير المتوقع أن تتخذ الولايات المتحدة وشركاؤها في مجموعة السبع؛ بريطانيا وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان، أي إجراء عقابي فوري ضد أي بنوك خلال القمة مثل تقييد اتصالها بنظام المدفوعات المالية سويفت أو حصولها على الدولار.

وقال مصدر دبلوماسي، إن تركيز دول مجموعة السبع سينصب على المؤسسات الصغرى، وليس على البنوك الصينية الكبرى، ولا تزال المفاوضات جارية بخصوص الشكل الدقيق لمثل هذا التحذير ومضمونه.

وذكرت وكالة رويترز أن المخاوف من احتمال فرض عقوبات دفعت البنوك الصينية الكبرى إلى تقليص المدفوعات للمعاملات عبر الحدود التي تشمل متعاملين من الروس أو الإحجام عن مثل هذه المعاملات تمامًا.