دافوس الصحراء ينطلق في السعودية وسط حضور لافت

وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، إن مجموعة من الحائزين على جائزة نوبل وعدد من رؤساء الشركات وكبار المستثمرين يشاركون في نسخة هذا العام من المنتدى في محاولة منهم لإيجاد حلول مستدامة لتلبية الاحتياجات الأساسية لسكان العالم.

وسيتم الحديث عن التحديات التي يطرحها النظام العالمي الجديد، والفرص التي تنشأ عنه، مثل إنشاء نظام اقتصادي يحسن نوعية الحياة للمواطنين حول العالم، وستعقد عدد من القمم المصغرة ضمن فعاليات المبادرة تحت شعار "صراع الأجيال" و"اقتصاد الطاقة الجديد" وصعود العملات الرقمية "الكريبتو" ومستقبل أفريقيا.

وقال الرئيس التنفيذي لمؤسسة "مبادرة مستقبل الاستثمار"، ريتشارد آتياس، خلال حفل الافتتاح، إن المنتدى يناقش هذا العام مواضيع مهمة من بينها موازنة النجاح مع الاستدامة والصعود الجيو اقتصادي والمساواة في عالم غير متساوٍ وما يواجه قادة العالم في محاولتهم لإعادة العالم لما كان عليه قبل جائحة كورونا، وما يواجهه من تحديات مستعصية وغير متوقعة.

وشدد على أهمية العمل الجماعي لحقيق التأثير الكبير على مجالات دعم الإنسانية خاصة في ظل مايواجهه العالم من مشاكل عديدة وصعبة ونظام عالمي جديد.

كما تحدث رئيس مجلس إدارة مؤسسة "مبادرة مستقبل الاستثمار"، ياسر الرميان، خلال الافتتاح، وأكد أن مبادرة مستقبل الاستثمار تعدّ بمثابة المحرك للتعاون العالمي مع أهمية الالتزام بالمقدرات ومن أبرزها الاستثمار في الإنسانية في نظام عالمي جديد.

وأضاف الرميان، وهو محافظ صندوق الاستثمارات العامة (الصندوق السيادي للسعودية)، أن الصناعات المختلفة مثل الاتصالات والصحة وقطاع التجزئة والقطاعات الأخرى تعد من العوامل الرئيسة التي أسهمت في الحراك العالمي، مشدداً على أن جائحة كورونا أسهمت في تسريع هذا الحراك الصناعي وهو ما قادنا إلى استغلال الفرص المتاحة.

وأوضح الرميان أن المبادرة طورت إطاراً للحوكمة والبيئة الاجتماعية للأسواق الجديدة مع التركيز على قياس الأداء وأثر الحوكمة البيئية والاجتماعية على حياتنا، وأن السعودية تمكنت من عمل شراكات مع شركات عالمية بتناغم كامل لتحقق الاستدامة وفي جميع أنحاء العالم.

وبات المؤتمر حدثاً عالمياً يحظى بتغطية إعلامية كبيرة ويجذب كبار رجال الأعمال والشركات للاطلاع على فرص استثمار عديدة متاحة في عدة قطاعات بالمملكة التي تعمل على مشاريع في الطاقة المتجددة، وبناء وجهات سياحية.

وأطلق ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، المؤتمر عام 2017 لجذب المستثمرين الأجانب والترويج لمشاريع رؤية 2030التي تستهدف إحداث تنمية وتحول جذري في الاقتصاد السعودي.