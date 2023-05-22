الأسهم الأوروبية تغلق دون تغيير مع استمرار مخاوف سقف الدين الأمريكي

ومن المقرر أن يجتمع الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن مكارثي اليوم الإثنين لمناقشة رفع سقف الدين الحكومي الاتحادي قبل عشرة أيام فقط من مواجهة الولايات المتحدة تخلفا غير مسبوق في السداد.

أشار عضو البنك المركزي الأوروبي فرانسوا فيليروي دي جالو إلى أن رفع البنك أسعار الفائدة سيصل إلى ذروته في الأرجح بحلول نهاية الصيف.

وقال كبير الاقتصاديين في البنك المركزي الأوروبي فيليب لين إن سياسة البنك كانت فعالة،