الأسهم الأوروبية تغلق دون تغيير مع استمرار مخاوف سقف الدين الأمريكي
أغلقت الأسهم الأوروبية على استقرار اليوم الإثنين وسط ترقب المستثمرين نتائج محادثات رفع سقف الدين الأمريكي وتقييم مستقبل السياسة النقدية في الولايات المتحدة وأوروبا.
وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي دون تغيير بعد أن لامس أعلى مستوى في أكثر من عام يوم الجمعة، وأغلق المؤشر داكس الألماني منخفضا 0.3 بالمئة بعد أن سجل أعلى مستوى له على الإطلاق في الجلسة السابقة.
ومن المقرر أن يجتمع الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن مكارثي اليوم الإثنين لمناقشة رفع سقف الدين الحكومي الاتحادي قبل عشرة أيام فقط من مواجهة الولايات المتحدة تخلفا غير مسبوق في السداد.
أشار عضو البنك المركزي الأوروبي فرانسوا فيليروي دي جالو إلى أن رفع البنك أسعار الفائدة سيصل إلى ذروته في الأرجح بحلول نهاية الصيف.
وقال كبير الاقتصاديين في البنك المركزي الأوروبي فيليب لين إن سياسة البنك كانت فعالة،
وإن المستثمرين لا يزالون واثقين على ما يبدو من قدرة البنك على إعادة التضخم إلى هدفه البالغ اثنين بالمئة.
وارتفعت أسهم إس.تي مايكرو إلكترونيكس 0.7 بالمئة وإيه.إس.إم إنترناشونال 1.9 بالمئة.
وصعد سهم رايان إير 1.3 بالمئة ونوفو نورديسك 2.6 بالمئة.
وفي المقابل، هوت أسهم ديكرا فارماسيتوكال 13 بالمئة لتقود الانخفاضات في مؤشر ستوكس 600 وسط توقعات بأن الأرباح السنوية ستكون أقل من توقعاتها السابقة.