مصر تدرس استحداث مؤشر للجنيه لقياس أدائه مقابل العملات والذهب

قال محافظ البنك المركزي المصري حسن عبد الله، اليوم الأحد، إن البنك يدرس استحداث مؤشر للجنيه المصري يقيس أداء العملة المصرية مقابل سلة من العملات وعناصر أخرى مثل الذهب، وذلك في مسعى إلى "تغيير الثقافة والفكر" بشأن ارتباط سعر الصرف بالدولار.

ويتواصل تراجع الجنيه مقابل الدولار، منذُ شهر مارس/آذار الماضي، إذ فقد نحو 25% من قيمته ويجري تداوله حاليًا عند مستوى 19.69 جنيه للدولار، بحسب بيانات رفينيتيف أيكون، مقابل نحو 15.7 جنيه للدولار قبل الـ21 من شهر مارس/آذار الماضي.

غير أن تراجعه كان أقل حدة مقابل عملات أخرى غير الدولار.

وقال عبد الله خلال مؤتمر اقتصادي: "إحنا عايزين نبقى شايفينه قصاد كل العملات، عملتنا زادت مثلًا أمام الليرة التركي 100%، وزادت أمام الإسترليني واليورو، لكن الناس مبتشوفش ده كله".

وأضاف: "إحنا مش دولة مصدّرة للبترول عشان يبقى عندنا سعر (صرف) مربوطًا بالدولار".