مديرة صندوق النقد الدولي: لدى الأسواق مبررات وجيهة للتفاؤل حيال الاقتصاد

قالت كريستالينا جورجيفا مديرة صندوق النقد الدولي، اليوم الاثنين، إن الأسواق المالية لديها مبررات وجيهة لتكون أكثر تفاؤلاً.

وعزت جورجيفا ذلك إلى استبعاد وقوع الاقتصاد الأمريكي في براثن الركود، ورفع القيود المرتبطة بجائحة كورونا في الصين.

وفي كلمة أمام القمة العالمية للحكومات التي تستضيفها دبي، وصفت جورجيفا النظرة المستقبلية للصندوق في 2023 بأنها "أقل سوءاً، ليست جيدة"، حيث يتوقع الصندوق حدوث تباطؤ في النمو الاقتصادي هذا العام واستمرار بواعث القلق بشأن التضخم.