ارتفاع سوقَي الأسهم في السعودية ودبي في التعاملات المبكرة

سجل سوقا الأسهم في كلٍّ مِن السعودية ودبي ارتفاعًا في التعاملات المبكرة من اليوم الخميس مدعومة بأسعار النفط، في الوقت الذي هبط فيه المؤشر في قطر 0.5% متأثرًا بتراجع سهم مصرف قطر الإسلامي 0.8% وسهم بنك قطر الوطني، أكبر بنوك الخليج، 1.7%، وفقًا لوكالة "رويترز".

وجاء ارتفاع أسواق الأسهم في السعودية ودبي بعد أن أظهرت البيانات قفزة في إنتاج المصافي في الصين، في حين جاء تراجع الأسواق الخليجية الأخرى مع تلويح مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بزيادات مستقبلية لأسعار الفائدة.