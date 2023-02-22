مصر تعلن نجاح طرح أول إصدار صكوك إسلامية سيادية في تاريخها

وقال إن "هذا الإصدار شهد إقبالًا ملحوظًا، وتقدم أكثر من 250 مستثمرًا بمختلف أسواق المال العالمية بطلبات شراء".

وأضاف أن "هذا الإصدار جذب قاعدة جديدة من المستثمرين بدول الخليج وشرق آسيا إلى جانب الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية، إضافة إلى جودة نوعية المستثمرين التي شهدها الطرح المتمثلة في مدير الأصول وصناديق التقاعد وصناديق التأمين والاستثمار والبنوك، الذين يتميزون باحتفاظهم بالاستثمارات على المدى الطويل، بما يكون له أثر إيجابي في الحد من تذبذبات الأسعار".

وقال إن "نجاحنا في طرح أول إصدار من الصكوك الإسلامية السيادية في تاريخ مصر، يأتي في ظل ظروف اقتصادية وسياسية عالمية مضطربة، وارتفاع تكلفة التمويل نتيجة لموجة تضخمية حادة، على نحو يبعث برسالة ثقة قوية من أسواق المال العالمية والمستثمرين في الاقتصاد المصري ومستقبله، وقدرته على التعامل المرن مع التحديات الداخلية والخارجية".