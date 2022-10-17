الجنيه الإسترليني يتعافى بعد تراجع تراس جزئيا عن خطتها الاقتصادية

ارتفع الجنيه الإسترليني، اليوم الاثنين، بعد تراجع رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس جزئيًّا عن الخطة الاقتصادية لحكومتها في الوقت الذي هبط فيه الين إلى ما يقارب أدنى مستوى له منذ 32 عامًا مع انتظار الأسواق إشارات تدخل من السلطات اليابانية.

وارتفع الجنيه الإسترليني 0.6% إلى 1.1245 دولار في التعاملات الآسيوية المبكرة بعد أن قالت تراس يوم الجمعة إن ضريبة الشركات البريطانية سترتفع إلى 25% اعتبارا من نيسان/أبريل من العام المقبل بدلا من إبقائها عند 19% كجزء من "الميزانية المصغرة" الأولية لحكومتها.

وجاءت هذه الأنباء بعد ساعات من إقالة وزير المالية السابق كواسي كوارتنج ليحل محله جيريمي هانت.

ووعد هانت باستعادة المصداقية الاقتصادية لبريطانيا من خلال المحاسبة الكاملة لخطط الحكومة فيما يتعلق بالضرائب والإنفاق مع إصراره على بقاء ليز تراس مسؤولة عن البلاد.

وقالت صحيفة ديلي ميل إن أعضاء بالبرلمان البريطاني سيحاولون الإطاحة برئيسة الوزراء تراس هذا الأسبوع على الرغم من تحذير داوننج ستريت من أن ذلك قد يؤدي إلى إجراء انتخابات عامة.

وفي الوقت نفسه ارتفع الين الياباني 0.2% إلى 148.48 للدولار، ولكنه ظل غير بعيد عن أدنى مستوى وصل إليه منذ 32 عاما عند 148.86 والذي سجله يوم الجمعة على خلفية ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية وارتفاع الدولار.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء الدولار أمام سلة من العملات الرئيسة من بينها الين، إلى 113.02.