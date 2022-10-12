أسهم أوروبا تتراجع بفعل تفاوت نتائج أعمال‎‎

تراجعت الأسهم الأوروبية، اليوم الأربعاء، بعد أن ألقت مجموعة من نتائج الأعمال المتفاوتة الضوء على تأثير تشديد السياسات النقدية وارتفاع التضخم على أرباح الشركات.

وانخفض المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 0.2 % بحلول الساعة 0706 بتوقيت غرينتش في سادس جلسة على التوالي للخسائر، وتصدر قطاعا العقارات والبنوك موجة التراجع.

وأدت نتائج أعمال ضعيفة لشركة بارات ديفيلوبمنتس، أكبر شركة لتشييد المنازل في بريطانيا، إلى موجة بيع في القطاع.

وهوى سهم فيليبس 8.1% بعد إعلان الشركة الهولندية تراجع أرباحها الفصلية الأساسية بنحو 60%.

وانخفض سهم كريدي سويس 3.6% بعد أن ذكرت وكالة بلومبيرغ أن وزارة العدل الأمريكية تحقق بخصوص مواصلة البنك السويسري مساعدة عملاء أمريكيين في إخفاء أصولهم عن السلطات، بعد ثمانية أعوام من سداد البنك تسوية تهرب ضريبي بقيمة 2.6 مليار دولار.

ومن بين الأسهم الرابحة سهم إل.في.إم.إتش الذي ارتفع بنسبة 0.9% بعد أن فاقت شركة السلع الفاخرة الفرنسية العملاقة توقعات السوق لمبيعات الربع الثالث.