انخفاض أسعار الذهب قبل إعلان بيانات أجور أمريكية

انخفضت أسعار الذهب، اليوم الجمعة، مع ترقب المستثمرين لبيانات الأجور في القطاعات غير الزراعية في الولايات المتحدة المتوقع إعلانها اليوم، لتقييم المسار المحتمل لرفع الفائدة في المركزي الأمريكي.

وبحلول الساعة 03:34 بتوقيت غرينتش، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1828.90 دولار للأوقية (الأونصة)، كما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1% إلى 1832.90 دولار للأوقية.

وحذر جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) هذا الأسبوع من رفع أكبر وربما أسرع للفائدة للسيطرة على التضخم المرتفع.