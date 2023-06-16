ارتفاع بورصتيْ الإمارات عند الإغلاق وسط توقعات بوقف رفع أسعار الفائدة

أغلقت بورصتا الإمارات على ارتفاع، اليوم الجمعة، وسط توقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) يقترب من نهاية دورة رفع أسعار الفائدة.

وأبقى مجلس الاحتياطي على أسعار الفائدة دون تغيير، يوم الأربعاء، لكنه أشار إلى احتمال رفعها نصف نقطة مئوية على الأقل بنهاية العام.

وارتفع مؤشر دبي 1.5% مدعوما بصعود سهم إعمار العقارية 4.6% بعد أن أعلنت الشركة عن إطلاق مشروع "الواحة"، الذي يضم سبعة آلاف وحدة سكنية، بقيمة 20 مليار دولار.

كما زاد سهم شركة سالك لتحصيل رسوم المرور على الطرق السريعة 3.9%، وسجل مؤشر دبي مكاسب للأسبوع الثالث بنسبة 2.5%.

وارتفع مؤشر أبوظبي 0.7% عند الإغلاق مع صعود سهم مجموعة مالتيبلاي 0.6%.

وسجل المؤشر أول مكاسب أسبوعية بلغت 0.8% في سبعة أسابيع.