طالبان تقيد تحويلات الدولار الأمريكي من وإلى أفغانستان

أعلنت حكومة حركة طالبان الثلاثاء، عن فرض قيود على تحويلات الدولار الأمريكي من وإلى أفغانستان.

وقالت الحركة في بيان لها إنها "حظرت دخول أموال دول المنطقة إلى أفغانستان وقيدت تحويل الدولارات إلى الخارج، وقامت بتحديد عقوبات مختلفة للمخالفين".

وحسب القرار فإن تحويل الدولارات إلى الخارج برا يقتصر على 500 دولار، وتحويلها عن طريق السفر الجوي يقتصر على 5000 دولار، وفي إعلان مكتب رئيس وزراء طالبان، تم تأكيد ضرورة استخدام الأفغانية، العملة الوطنية لأفغانستان في الأسواق المحلية.

وقالت الحكومة إنه "لا يمكن لأحد أن يحمل أكثر من 5000 دولار عبر المطارات وأكثر من 500 دولار عبر الحدود البرية".

وأكدت أنه "إذا حاول شخص ما سحب أكثر من المبلغ المحدد سيواجه عقوبة سنة لكل مليون دولار وأقل من مليون، وعقوبة السجن شهر لكل مئة ألف دولار، وأقل من ذلك سيتم سجنه 10 أيام".

وأضافت أنها "ستتم مصادرة الأموال والذهب الذي تم الحصول عليه من المخالفين، وأن جلب الأموال من دول المنطقة إلى أفغانستان محظور"، داعية التجار والصرافين وناقلي الأحجار الكريمة بمراقبة هذه الحالات "كل على حدة".

وهذا يعني أن دخول الأموال الإيرانية والباكستانية إلى أفغانستان سيمنع بعد ذلك، وصدر الإعلان عن حظر وفرض قيود وحظر على تحويل العملات الأجنبية لطالبان.