الذهب يستقر مع ترقب المستثمرين لبيانات أمريكية

استقرت أسعار الذهب قرب مستوى 2000 دولار للأوقية (الأونصة) ، اليوم الأربعاء، بينما يتوخى المستثمرون الحذر وينتظرون بيانات اقتصادية أمريكية قد تساعدهم على التنبؤ بمسار أسعار الفائدة الأمريكية.

وتماسك الذهب في السوق الفورية عند 1999.09 دولار للأوقية بحلول الساعة 0042 بتوقيت جرينتش. وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 % إلى 2010.20 دولار.