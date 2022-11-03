انخفاض حاد للأسهم الأوروبية وشركات السفر أكبر الخاسرين

بدأت الأسهم الأوروبية التداولات، اليوم الخميس، على انخفاض حاد بعد أن بدد مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أي آمال في تخفيف سياسات التشديد النقدي التي تستهدف كبح التضخم، بل وألمح إلى زيادات أقل في أسعار الفائدة لفترة أطول.

وهبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.9% بحلول الساعة الـ0810 بتوقيت غرينتش، مع تراجع أسهم التكنولوجيا الأوروبية الحساسة لأسعار الفائدة 1.5%.

وتراجعت معظم مؤشرات القطاعات الأوروبية الرئيسة، ولكن مؤشر قطاع البنوك ارتفع 0.1% تقريبًا.

ورفع مجلس الاحتياطي سعر الفائدة 75 نقطة أساس للمرة الرابعة على التوالي أمس الأربعاء، وأعلن رئيسه جيروم باول أن الزيادات المستقبلية قد تكون أصغر، وقال إن "المستوى النهائي" لسعر الفائدة الرئيس من المرجح أن يكون أعلى مما كان متوقعًا قبل ذلك.

وتراجعت أسهم شركات السفر والترفيه في أوروبا 2.1%، وقاد سهم فلوتر إنترتينمنت الخسائر بعد أن أمرت هيئة الرقابة على الجرائم المالية في أستراليا بإجراء تدقيق لشركة سبورتسبت، أكبر شركة في البلاد للمراهنات عبر الإنترنت والتي تديرها فلوتر.