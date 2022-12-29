الأسهم الأوروبية تتراجع بضغط مع ارتفاع إصابات كورونا في الصين

وتراجع المؤشر "ستوكس 600" بواقع 0.4%، وبالنسبة للعام ككل، هبط 12.8% حتى الآن.

وبعد تعافٍ لفترة قصيرة هذا الأسبوع، تشعر الأسواق حول العالم بالقلق من تحرك بكين لمزيد من تخفيف قيود كورونا "كوفيد" بعدما قوض ارتفاع الإصابات في الصين الآمال في تحسن سريع في ثاني أكبر اقتصاد بالعالم.

وألقى أداء أسهم شركات السلع الفاخرة التي لديها انكشاف على الصين مثل "إل.في.إم.إتش" و"ريتشمونت" بظلاله على المؤشر الأوروبي في التعاملات المبكرة.