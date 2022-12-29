الأسهم الأوروبية تتراجع بضغط مع ارتفاع إصابات كورونا في الصين
تراجعت الأسهم الأوروبية، اليوم الخميس، وسط تداولات محدودة خلال فترة العطلات، فيما تقترب الأسواق من نهاية عام صعب عانت فيه من توترات جيوسياسية ومخاوف متزايدة من تباطؤ اقتصادي على خلفية قرارات البنوك المركزية برفع أسعار الفائدة بمعدلات كبيرة.
وتراجع المؤشر "ستوكس 600" بواقع 0.4%، وبالنسبة للعام ككل، هبط 12.8% حتى الآن.
وبعد تعافٍ لفترة قصيرة هذا الأسبوع، تشعر الأسواق حول العالم بالقلق من تحرك بكين لمزيد من تخفيف قيود كورونا "كوفيد" بعدما قوض ارتفاع الإصابات في الصين الآمال في تحسن سريع في ثاني أكبر اقتصاد بالعالم.
وألقى أداء أسهم شركات السلع الفاخرة التي لديها انكشاف على الصين مثل "إل.في.إم.إتش" و"ريتشمونت" بظلاله على المؤشر الأوروبي في التعاملات المبكرة.
وهبطت أسهم الطاقة 0.6% وشركات التعدين 0.3%، مقتفية أثر أسعار السلع الأولية.
وانخفضت أسهم شركات سلع استهلاكية أساسية مثل "نستله" و"لوريال" 1.2% و0.5% على التوالي.
ونزل سهم "نوفارتس" 0.5% بعدما أعلنت شركة الأدوية السويسرية أنها ستدفع 245 مليون دولار لتسوية دعوى مدنية تتهم الشركة بمحاولة تأخير إطلاق عقاقير مكافئة غير خاضعة لحقوق العلامة التجارية من علاج ضغط الدم إكسفورج في الولايات المتحدة.