الذهب يستقر قرب ذروة 9 أشهر بفضل آمال إبطاء وتيرة رفع الفائدة
استقرت أسعار الذهب، الاثنين، بعد صعودها إلى أعلى مستوياتها في ما يقرب من 9 أشهر.
وأدى ضعف الدولار وتوقعات رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة بوتيرة أبطأ إلى زيادة جاذبية المعدن الأصفر.
وبلغ سعر الذهب في المعاملات الفورية 1918.66 دولار للأوقية (الأونصة) عند الساعة 05:48 بتوقيت غرينتش.
وفي وقت سابق من الجلسة، بلغت الأسعار 1929 دولارًا للأوقية، وهو أعلى مستوى لها منذ أواخر نيسان/ أبريل.
وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1% إلى 1923.20 دولار.
وتراجع مؤشر الدولار 0.3%، مما يجعل الذهب المسعّر بالعملة الأمريكية رهانا أكثر جاذبية.
ورفع البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة 75 نقطة أساس 4 مرات العام الماضي، قبل أن يبطئ وتيرة الرفع إلى 50 نقطة أساس في كانون الأول/ ديسمبر.
ويتوقع معظم المتعاملين أن يرفعها 25 نقطة أساس في اجتماع السياسة المقبل الذي يعقده يومي 31 كانون الثاني/ يناير وأول شباط/ فبراير.
والذهب أصل لا يدر عائدا، وبالتالي يميل للاستفادة من معدلات الفائدة المنخفضة لأنها تقلل من عوائد الأصول الأخرى مثل السندات الحكومية والدولار.
وسيراقب المستثمرون أيضًا بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية المقرر صدورها يوم الأربعاء.
وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، ارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.5% إلى 24.37 دولار بعد وصوله إلى أعلى مستوى في أسبوعين تقريبا.
وصعد البلاتين 0.1% إلى 1065.46 دولار، بينما انخفض البلاديوم 1.2% إلى 1767.69 دولار.