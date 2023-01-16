الذهب يستقر قرب ذروة 9 أشهر بفضل آمال إبطاء وتيرة رفع الفائدة

وبلغ سعر الذهب في المعاملات الفورية 1918.66 دولار للأوقية (الأونصة) عند الساعة 05:48 بتوقيت غرينتش.

وفي وقت سابق من الجلسة، بلغت الأسعار 1929 دولارًا للأوقية، وهو أعلى مستوى لها منذ أواخر نيسان/ أبريل.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1% إلى 1923.20 دولار.

وتراجع مؤشر الدولار 0.3%، مما يجعل الذهب المسعّر بالعملة الأمريكية رهانا أكثر جاذبية.

ورفع البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة 75 نقطة أساس 4 مرات العام الماضي، قبل أن يبطئ وتيرة الرفع إلى 50 نقطة أساس في كانون الأول/ ديسمبر.

ويتوقع معظم المتعاملين أن يرفعها 25 نقطة أساس في اجتماع السياسة المقبل الذي يعقده يومي 31 كانون الثاني/ يناير وأول شباط/ فبراير.

والذهب أصل لا يدر عائدا، وبالتالي يميل للاستفادة من معدلات الفائدة المنخفضة لأنها تقلل من عوائد الأصول الأخرى مثل السندات الحكومية والدولار.