أسمنت أم القرى السعودية تطرح 50% من أسهمها للاكتتاب

بدأ الثلاثاء الاكتتاب في حصة نسبتها 50 % من أسهم شركة أسمنت أم القرى السعودية وهو الاكتتاب الثاني هذا العام في أكبر سوق للأسهم بالشرق الأوسط.

وكانت هيئة السوق المالية السعودية وافقت مطلع إبريل/ نيسان الجاري على طرح 27.5 مليون سهم من أسهم اسمنت أم القرى للاكتتاب العام، تمثل 50‭ ‬% من رأس المال بسعر 10 ريالات للسهم الواحد خلال الفترة من 29 إبريل وحتى الخامس من مايو/ أيار.

وهذا هو الطرح الثاني في السوق المالية السعودية خلال 2014 بعد طرح أسهم أسواق المزرعة في يناير/ كانون الثاني الماضي.

ومن المرجح أن تشهد المملكة قفزة كبيرة في عدد وحجم الطروحات الأولية في 2014 مع تزايد اهتمام الشركات بإدراج أسهمها في البورصة ومع تسهيل المنظمين لعمليات الإدراج.

وسوق الأسهم السعودية هي الأكبر بين نظيراتها في دول الخليج وشهدت السوق 5 طروحات أولية في 2013 بلغت قيمتها الإجمالية 506 مليون دولار مسجلة انخفاضا في قيمتها وحجمها عن 2013 رغم ارتفاع مؤشر السوق 25.5 %.

وتأسست شركة أسمنت أم القرى في يوليو 2013 برأس مال 275 مليون ريال، سيجري زيادته إلى 550 مليون ريال بعد الاكتتاب.

وتعمل الشركة في انتاج الأسمنت البورتلاندي والأسمنت الأبيض وفي مجال المقاولات العامة والأعمال الميكانيكية والكهربائية.

وتعكف الشركة حاليا على بناء مصنع لإنتاج الأسمنت البورتلاندي بطاقة تصل إلى 2.22 مليون طن سنويا وتتوقع بدء تشغيله في الربع الأول من 2016.

(الدولار = 3.75 ريال سعودي)