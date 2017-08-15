ارتفاع سعر الدولار بانحسار التوترات مع كوريا الشمالية

ارتفع الدولار الأمريكي في التعاملات، اليوم الثلاثاء، محققًا مكاسب أمام الين الياباني والفرنك السويسري ،مع انحسار التوترات بشأن كوريا الشمالية، التي دفعت رؤوس الأموال باتجاه سويسرا واليابان الأسبوع الماضي.

وارتفع مؤشر الدولار 0.4 % بالمعاملات الصباحية في أوروبا، وارتفعت العملة الأمريكية مقابل اليورو إلى 1.1738 دولار، ومقابل الين صعد الدولار إلى 110.42 ين.

وارتفع الين والفرنك مع تصعيد واشنطن وبيونغ يانغ التهديدات العسكرية المتبادلة، في أعقاب فرض الأمم المتحدة عقوبات على كوريا الشمالية قبل 10 أيام.

وذكرت وسائل الإعلام الكورية الشمالية ،الثلاثاء، أن الزعيم كيم غونغ أرجأ قرار إطلاق صواريخ باتجاه جزيرة غوام الأمريكية، وهو ما اعتبرته الأسواق مؤشرًا آخر على أن التهديدات مجرد كلمات.