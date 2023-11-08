تراجع أسواق الخليج مع ترقب تصريحات لرئيس المركزي الأمريكي

أغلقت معظم أسواق الأسهم في منطقة الخليج على انخفاض في ظل ترقب المتعاملين لتصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول حول أسعار الفائدة في وقت لاحق اليوم.

وتعتقد الأسواق المالية أن المركزي الأمريكي قد فرغ من دورة التشديد النقدي الأصعب منذ عقود، ويكثف المستثمرون الرهانات على خفض أسعار الفائدة في العام المقبل منذ أن أظهرت بيانات الوظائف الرئيسة في الولايات المتحدة، الجمعة، بعض العلامات على التباطؤ.

وظلت أسعار النفط، وهي محفز رئيس للأسواق المالية في منطقة الخليج، تحت ضغط بعد الانزلاق إلى أدنى مستوياتها في أكثر من 3 أشهر في الجلسة السابقة، وتعمقت خسائرها بفعل مخاوف إزاء تضاؤل حجم الطلب في الولايات المتحدة والصين.

وخارج منطقة الخليج، ارتفع المؤشر القيادي للبورصة المصرية 2.5 % إلى 23987 نقطة، مسجلاً أعلى مستوياته بدعم من قفزة لسهم البنك التجاري الدولي بلغت 6.9 %.