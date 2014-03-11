4.3 مليون مستثمر في سوق السعودية باستثمارات 162 مليار دولار

أظهر تقرير لهيئة السوق المالية السعودية أن عدد المستثمرين الأفراد في أكبر سوق للأسهم بالوطن العربي بلغ 4.3 مليون مستثمر بنهاية 2013، يحوزون أسهما تقارب قيمتها 608 مليارات ريال (162.1 مليار دولار).

ووفقا للنشرة الإحصائية نصف السنوية التي نشرت على الموقع الإلكتروني للهيئة بلغ عدد المستثمرين الأفراد في سوق الأسهم 4.33 مليون مستثمر، وشمل هذا العدد 856 ألفا و52 مستثمرة.

وبلغ عدد المحافظ الاستثمارية للأفراد 7.75 مليون محفظة وهو ما يشير إلى امتلاك الكثير من الأفراد لأكثر من محفظة واحدة.

ولم يذكر التقرير أرقاما للمقارنة مع عام 2012 كونه تقرير حديث يصدر للمرة الأولى بصورة نصف سنوية. وكانت الهيئة تصدر تقاريرا بصورة سنوية لكنها لم تتطرق من قبل بصورة تفصيلية لتلك البيانات.

ووفقا للتقرير بلغت القيمة الإجمالية لملكية الأفراد في سوق الأسهم السعودية 607.77 مليار ريال مثلت 34.7 % من القيمة الإجمالية لملكية المستثمرين في السوق والتي بلغت 1752.8 مليار ريال.

واستحوذ السعوديون على 601.1 مليار ريال من إجمالي قيمة ملكية الأفراد بالسوق فيما بلغت ملكية المستثمرين الأفراد من دول الخليج 2.99 مليار ريال وبلغت ملكية المستثمرين الأفراد المقيمين في المملكة نحو 3.7 مليار ريال.

وبلغت قيمة ملكية المستثمرين الأجانب عبر اتفاقات المبادلة 21.82 مليار ريال بنسبة 1.24 بالمئة من إجمالي ملكية المستثمرين في السوق.

ولا يستطيع الأجانب - باستثناء مواطني دول مجلس التعاون الخليجي الذين لهم معاملة خاصة - شراء الأسهم السعودية إلا من خلال اتفاقات مبادلة تنفذها بنوك استثمار عالمية أو عن طريق عدد صغير من صناديق المؤشرات.

وسوق الأسهم السعودية هي الأكبر بين نظيراتها في دول الخليج وتضع السلطات السعودية منذ سنوات خططا لتحرير السوق لكنها لم تحددا موعدا لذلك حتى الآن.

ويتضح من التقرير أن القيمة الإجمالية لملكية المؤسسات من الشركات والصناديق الاستثمارية والجهات الحكومية وشبة الحكومية بلغت 1123.3 مليار ريال بنهاية 2013 مثلت 64.1 بالمئة من إجمالي قيمة ملكية المستثمرين بالسوق.