دبي إنترناشونال كابيتال تحيي خطة لبيع شركة تعبئة ألمانية

فرانكفورت- قالت ثلاثة مصادر إن ذراع الاستثمار المباشر لشركة دبي القابضة دعت الشركات المهتمة إلى تقديم عروض ملزمة لشراء شركة ماوزر الألمانية للتعبئة بعد أن جمدت مزادا كبيرا عرضت فيه أصلين إضافيين.

وإذا باعت دبي إنترناشونال كابيتال شركة ماوزر فستكون من أكبر عمليات بيع الأصول التي تنفذها دبي منذ أزمة ديونها في 2009 حين اضطرت عدة كيانات مرتبطة بالإمارة لإعادة هيكلة ديونها وطلب فترة سداد أطول.

وقال أحد المصادر "عملية بيع ماوزر ماضية حسب المخطط الأصلي." وقال مصدران إن الشركة جمدت عملية كانت ترتبها شركة إيفركور لبيع ثلاثة أصول مملوكة لدبي إنترناشونال كابيتال وهي شركة دونكاسترز البريطانية للهندسة وصناعات الطيران وشركة ألماتيس الألمانية للألومنيوم وشركة ماوزر.

وقالت المصادر إن دبي إنترناشونال كابيتال سمحت لشركات الاستثمار المباشر بلاكستون وأرديان وكليتون دوبيليير اند رايس وبامبلونا وأبولو وبلاتينوم بتقديم عروض لشراء ماوزر من خلال جولة ثانية في موعد أقصاه مطلع أبريل نيسان.

ومن المتوقع أن تقدر الشركات المهتمة قيمة ماوزر بنحو سبعة أمثال أرباحها التشغيلية التي بلغت 150 مليون يورو أو 1.1 مليار يورو (1.5 مليار دولار).

وأحجمت بلاكستون وبامبلونا وأرديان عن التعقيب بينما لم يتسن الاتصال بدبي إنترناشونال كابيتال وكليتون دوبيليير اند رايس وأبولو وبلاتينوم للحصول على تعقيب.

واشترت دبي إنترناشونال كابيتال شركة ماوزر من وحدة الاستثمار المباشر التابعة لبنك جيه.بي مورجان عام 2007 في صفقة قدرت قيمة الشركة بمبلغ 850 مليون يورو.

وتأسست ماوزر عام 1896 في بلدة صغيرة بجنوب ألمانيا وتنتج مستلزمات التعبئة مثل علب الصفيح والبراميل المستخدمة في نقل المخلفات الطبية والكيماويات الخطرة.