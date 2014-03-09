البورصة المصرية تنهي تعاملاتها على أداء ضعيف

أنهت مؤشرات البورصة المصرية تعاملاتها الأحد فى أولى جلسات الاسبوع على أداء ضعيف نتيجة عمليات بيع من قبل المستثمريين المصريين والعرب في حين إتجهت تعاملات الأجانب إلى الشراء.

وربح رأس المال السوقي نحو 943 مليون جنيه ليغلق عن 489.620 مليار جنيه مقارنة ب488.677 مليار جنيه فى جلسة إغلاق الخميس .

حيث تراجع المؤشر الرئيسي للبورصةEGX30 بنسبة 0.12 % ليصل إلى مستوى 7939 نقطة ،في حين ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطةEGX70 بنسبة 1 % ليصل إلى مستوى 651 نقطة.

كما صعد مؤشر الشركات الاوسع نطاقاEGX100 بنسبة 0.68% ليصل الى مستوى 1111 نقطة ،وبلغ صافي مبيعات المستثمريين المصريين والعرب نحو 9 ملايين و4 ملايين جنيه على الترتيب في حين بلغ صافي مشتريات الأجانب نحو 13,5 مليون جنيه.