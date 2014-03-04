تأثر الإنترنت بالسعودية بعد انقطاع كابل بـ"‏مصر"

الرياض ـ أعلنت شركة الاتصالات السعودية، الثلاثاء، انقطاع كابل شبكة الإنترنت البحري الذي يمر بمصر، مشيرة إلى أنه قد يؤثر على خدمة الإنترنت في المملكة.

وقالت الشركة في بيان لها على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أنه "يوجد انقطاع بكابل مصر، وقد يؤثر على الانترنت، وجاري العمل لإصلاحه، وتوفير البدائل لاستمرار الخدمة بنفس جودتها".ولم تذكر الشركة المزيد من التفاصيل بشأن الكابل أو أسباب انقطاعه.

يأتي هذا الانقطاع بعد عام من 3 انقطاعات شهدتها كابلات الإنترنت البحرية في مصر بمارس/ آذار الماضي، كان أكثرها تأثيرا على خدمة الإنترنت انقطاع الكابل البحري الرئيسي “Smw4 ” والذي يعد أطول كابلات الاتصالات البحرية في العالم.

ويمر عبر المياه الإقليمية والأراضي المصرية 19 كابلا بحريا تمر بجميع القارات وأغلبها يربط أوروبا بأفريقيا، ويقدر طول تلك الكابلات بنحو 160 ألف كم، وهو ما يمثل 16% من طول الكابلات عالمياً.

يذكر أن 75% من حركة البيانات بين الشرق الأوسط مع أوروبا وأمريكا تمر عبر كابلات الإنترنت عند مدينة الأسكندرية شمالي مصر ، وسبق أن حصلت انقطاعات للخدمة على مدار الفترة الماضية، يتبعها تأثر خدمة الإنترنت في الدول التي يخدمها الكابل حتى يتم إصلاحه.