الذهب يتراجع عن أعلى مستوياته في ثلاثة أشهر ونصف

سنغافورة ـ هبطت أسعار الذهب الأربعاء ونزلت من أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع ونصف الأسبوع الذي سجله في الجلسة السابقة مع اقبال المستثمرين على جني أرباح وانحسار المشتريات في السوق الفورية.

غير ان المخاوف إزاء النمو الاقتصادي العالمي لا زالت تدعم جاذبية الذهب كملاذ آمن.

وهبط الذهب 0.21 بالمئة إلى 1318.20 دولار للأوقية بحلول الساعة0714 بتوقيت جرينتش بعد أن لامس يوم الثلاثا أعلى مستوى له منذ 31 أكتوبر تشرين الأول عند 1332.10 دولار.

وارتفع الذهب نحو تسعة بالمئة منذ بداية العام ونزلت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.47 بالمئة إلى 1318.20 دولار للأوقية.وهبطت الفضة 0.8 بالمئة إلى 21.71 دولار للأوقية.وانخفض البلاتين 0.6 بالمئة إلى 1411.25 دولار للأوقية وفقد البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 731.50 دولار